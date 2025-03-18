В Петербурге против школьника возбудили после публикации видео из туалета

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ученика одной из школ города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полиция обратила внимание на учебное заведение после публикации в Сети «пикантного» видео из туалетной кабинки. Его содержание не уточняется, однако «Фонтанка» утверждает, что в результате инцидента пострадал младшеклассник.

Подозреваемый в совершении преступных действий процессуально задержан до 18 марта.

Ранее мы писали о том, что женщина из Челябинска обвинила шестиклассника и семиклассника в изнасиловании ее дочери.