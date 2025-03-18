Опубликовано 18 марта 2025, 16:261 мин.
В Петербурге против школьника возбудили после публикации видео из туалета
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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ученика одной из школ города. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, полиция обратила внимание на учебное заведение после публикации в Сети «пикантного» видео из туалетной кабинки. Его содержание не уточняется, однако «Фонтанка» утверждает, что в результате инцидента пострадал младшеклассник.
Подозреваемый в совершении преступных действий процессуально задержан до 18 марта.
Ранее мы писали о том, что женщина из Челябинска обвинила шестиклассника и семиклассника в изнасиловании ее дочери.