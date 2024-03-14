Нашла у сожителя матери: двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком на Урале

В Свердовской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком. Его ребенок нашел у сожителя своей матери.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в городе Полевской. 22-летняя мать заметила, что ее дочь странно себя ведет, но не придала этому значения. Когда малышка начала задыхаться и дрожать, девушка вызвала скорую.

В больнице у ребенка диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.

Позже выяснилось, что девочка нашла наркотики в вещах сожителя матери, который был уже судим за распространение запрещенных веществ ранее. На девушку составили протокол о неисполнении родительских обязанностей: у них обоих взяли кровь на экспертизу.

Ребенок отравился метилендиоксипировалероном (MDPV), который называют «солью», или «мэджиком».

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