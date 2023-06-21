Кредит и кровоподтеки: чем обернулся поход женщины к массажисту в Петербурге

Женщина из Петербурга обратилась в медицинское учреждение после посещения нескольких сеансов массажа на Литейном проспекте.

Об этом сообщают «Невские Новости».

Желая привести тело в норму, женщина даже взяла кредит. К счастью, небольшой — 60 тысяч рублей на восемь месяцев.

Когда она отправилась в медицинский центр на массаж, получила травмы. После посещения врача на ее теле были обнаружены множественные кровоподтеки на руках, животе и ногах.

«Пробный массаж был очень хорошим, такой расслабляющий, приятный. Мне понравилось. Последующие массажи были очень неприятными, но, когда я стала просить, чтобы сделали потише, массажист сказал, что ничего, синяки пройдут. Он захотел продолжить в своем режиме», — сообщила пострадавшая.

После травмпункта женщина прошла освидетельствование и обратилась к юристам в надежде наказать некомпетентных специалистов.

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