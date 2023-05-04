Убитую на Кубани 19-летнюю девушку-аниматора перед смертью несколько часов возили в машине

19-летнюю девушку-аниматора Татьяну Мостыко, убитую на Кубани вместе с владельцем event-компании Кириллом Чубко, перед смертью несколько часов возили в машине. Об этом рассказал подозреваемый в совершении преступления Арам Татосян.

Первым был убит 37-летний Чубко. Расправу над ним учинил Анатолий Двойников.

Он признался, что не хотел убивать и не знал о наличии у мужчины маленького ребенка. Но в итоге парня сначала ударили дважды в грудь, а потом ему перерезали горло.

Девушка на тот момент была жива – с ней расправились позже. Перед смертью ее несколько часов возили в машине.

Никто из мужчин к ней не прикоснулся – силовики также подтвердили, что факта надругательства не было, пишет сайт kp.ru.

Чубко и Мостыко пробили колесо на трассе – молодые люди подоспели им на помощь. Позже телефоны аниматоров стали недоступны, а с карт начали списываться большие суммы – в общей сложности 190 тыс. рублей. Эти деньги преступники поделили поровну.