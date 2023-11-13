В Петербурге посетитель открыл стрельбу в баре после отказа женщины знакомиться

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета после отказа женщины за соседним столом знакомиться. Работники заведения не смогли успокоить хулигана – на место вызвали Росгвардию.

Подробности инцидента сообщает Фонтанка. Все произошло 12 ноября около 23 часов.

30-летний мужчина отдыхал в баре. Сначала он немного выпил и затем пошел знакомиться с дамой, сидящей неподалеку. Та не оценила жест, после чего мужчина стал угрожать и достал пистолет.

Тогда женщины позвали официантов, но работники не смогли успокоить посетителя. Он выстрелил из пневматики в сторону входа. Пострадавших в результате инцидент нет.

Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин пристали к посетительнице бара, схватили за руки и потащили во дворы. Там они надругались над жертвой и избили ее. Женщина обратилась в полицию, но отказалась проходить медосвидетельствование.