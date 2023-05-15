Называл «зайкой»: педофил по 50 раз в день звонил 9-летней дочери российского депутата

Депутат Роман Худяков сообщил о задержании мужчины, который по 50 раз в день звонил его 9-летней дочери. У «маньяка» из Одинцово могло быть несколько жертв – в полицию с похожими заявлениями обращались 4 или 5 человек.

По словам Худякова, его дочь случайно перепутала две цифры телефонного номера и дозвонилась до незнакомца. В итоге тот стал преследовать девочку.

«Звонил по 50 раз в день», - сказал парламентарий сайту mk.ru.

Звонивший называл девочку «зайкой» и выяснял, во что она одета.

12 мая отец несовершеннолетней обратился в ОМВД. Мужчина был задержан. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Ранее мы писали, что в Приморском крае сожитель месяц насиловал 5-летнюю девочку, пока ее мать была на работе. Он возил ребенка в местную гостиницу. Женщина узнала о случившемся из рассказа девочки. Мужчина задержан, он сознался в преступлении.