Называл «зайкой»: педофил по 50 раз в день звонил 9-летней дочери российского депутата
Задержан мужчина, который по 50 раз в день звонил 9-летней дочери экс-депутата Худякова.
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Депутат Роман Худяков сообщил о задержании мужчины, который по 50 раз в день звонил его 9-летней дочери. У «маньяка» из Одинцово могло быть несколько жертв – в полицию с похожими заявлениями обращались 4 или 5 человек.
По словам Худякова, его дочь случайно перепутала две цифры телефонного номера и дозвонилась до незнакомца. В итоге тот стал преследовать девочку.
«Звонил по 50 раз в день», - сказал парламентарий сайту mk.ru.
Звонивший называл девочку «зайкой» и выяснял, во что она одета.
12 мая отец несовершеннолетней обратился в ОМВД. Мужчина был задержан. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.
Ранее мы писали, что в Приморском крае сожитель месяц насиловал 5-летнюю девочку, пока ее мать была на работе. Он возил ребенка в местную гостиницу. Женщина узнала о случившемся из рассказа девочки. Мужчина задержан, он сознался в преступлении.