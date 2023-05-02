Хотели этого сами: раскрыты детали дела о сексуальном насилии в спецшколе Екатеринбурга

В середине апреля стало известно, что в одной из спецшкол Екатеринбурга подростки подвергались сексуальному насилию из-за провинностей. Об этом рассказал родителям сбежавший из заведения ребенок, который утверждал, что неоднократно был жертвой. После получения этой информации правоохранители возбудили уголовное дело и начали проверку. Теперь же появились новые детали, о них узнало издание E1.ru.

Как рассказывал один из подростков, в школе они существовали по «зоновским» понятиям. Основным приверженцем такого режима он называл пожилого воспитателя. По его словам, у преподавателя был журнал поведения, там он отмечал «палочками» проступки учеников. Чем больше черточек, тем хуже будет наказание. Самое легкое – избиение ремнем. Однако чаще всего все заканчивалось изнасилованием. Причем осуществлял это мужчина не сам, а с помощью двух старшеклассников.

На протяжении уже трех недель следователи выясняют правдивость слов подростка, однако пока вина воспитателя не была доказана. Он был замечен за избиением ремнем одного из подопечных, но это проходит совсем по другому делу. То есть эти истории никак не связаны.

По предварительной версии, ученики могли сами устроить в школе жесткую дедовщину и насиловали младших по собственной инициативе. Как подчеркнули в ведомстве, это действительно имеет место быть, так как в заведении содержатся довольно непростые дети.

«Надо понимать, что там очень непростой контингент. Например, содержатся дети, которые облили бензином и сожгли женщину. В ходе проверок в школе нашли тайники, где ученики прятали запрещенные вещи, те же телефоны», - сообщил источник издания.

Однако выводы еще делать рано. Расследование все еще продолжается.

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