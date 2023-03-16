В Ленобласти на женщину и ребенка напали с канцелярским ножом в пункте выдачи заказов

В пункте выдачи интернет-заказов Ленинградской области агрессивный клиент напал с ножом на женщину с ребенком. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина, возможно, находился в алкогольном или наркотическом опьянении, и начал приставать к женщине с ребенком. Нападавший пытался дотронуться до ребенка и размахивал канцелярским ножом. Происшествие попало в объективы камер видеонаблюдения.

Сотрудница пункта выдачи успела нажать тревожную кнопку. Через короткое время прибыли бойцы Росгвардии и обезвредили вооруженного человека. После чего его доставили в отдел полиции.

По данным сайта 47news.ru, в прошлом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Добавляется, что пострадавших во время данного инцидента нет.

Ранее мы писали о том, что в Химках мужчина угрожал ребенку пистолетом из-за занятой у подъезда скамейки. Мальчик вместе с другом после школы решили посидеть на скамейке у подъезда. Жителю это не понравилось. Он подошел к детям и потребовал освободить лавку, заявив, что она принадлежит ему. Мужчина рассказал, что у него есть все «правоустанавливающие документы», но он их не покажет.

Школьники со смехом восприняли его слова. Тогда мужчина разозлился, достал из кармана пистолет и приставил его к голове одного из ребят.