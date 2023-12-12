Под Новосибирском школьники проникли в дом пенсионерки и издевались над ней

В селе Новокремлевское Новосибирской области двое школьников залезли в дом и издевались над одинокой пенсионеркой. Об этом сообщает «НГС».

По данным источника, издевательства над пожилой россиянкой подростки записывали на видео. На кадрах видно, как несовершеннолетние прыгали по кровати пенсионерки, которая стояла рядом и всхлипывала. На другом ролике можно заметить, как у женщины отбирают табурет со словами: «Ты недостойна его». Вдобавок один из хулиганов предлагал подержать пенсионерку за «хвост», а также дергал ее за подол халата.

Вскоре на издевательства над пенсионеркой обратили внимание сотрудники полиции, после чего опросили пострадавшую. Через некоторое время правоохранителям удалось установить личности юных злоумышленников. Они вместе с законными представителями были доставлены в отдел полиции, где в настоящий момент с ними работают сотрудники ПДН.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области пенсионерка зарезала любовника на даче.