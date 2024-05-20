В Петербурге пассажир троллейбуса ударил девушку за сделанное ему замечание

В Санкт-Петербурге пассажир троллейбуса ударил девушку за сделанное ему замечание. Пострадавшая обратилась в травмпункт.

Подробности сообщает «Фонтанка».

19 мая в Росгвардию поступила информация о том, что водитель троллейбуса нажал тревожную кнопку и остановился. Прибывшие на место сотрудники задержали нетрезвого 46-летнего пассажира.

Как выяснилось, мужчина ударил 26-летнюю девушку в область шеи за просьбу убрать ноги из прохода. Злоумышленника доставили в отдел полиции. О задержанном известно, что ранее его судили кражу.

В начале мая в Санкт-Петербурге задержали девушку-курьера, которая напала с ножом на пенсионерку в автобусе. Агрессивное поведение спровоцировало замечание. Пострадавшей вызвали скорую, у женщины диагностировали рану части лица и шеи. Напавшую 21-летнюю девушку задержали.