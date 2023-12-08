В Петербурге отсидевший 19 лет за убийство мужчина до смерти забил подругу

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, забившего до смерти подругу. Ранее он уже был судим и сидел 19 лет за убийство двух и более лиц, а также за угрозу убийством. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 38-летняя россиянка пришла в гости к своему 39-летнему приятелю. Предположительно, между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома напал на женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Медики лишь констатировали смерть.

Отметим, что с места преступления была изъята металлическая труба от пылесоса. Она была перепачкана кровью. Что именно произошло между друзьями, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Уфе мужчина избил снеговой лопатой 71-летнюю пенсионерку. Ссора произошла во время уборки снега. Россиянин чистил дорожку и бросал снег на территорию пожилой женщины, на которой она уже поработала. Она сделала ему замечание, однако уфимец отреагировал неадекватно из-за нетрезвого состояния и напал на старушку.