В Петербурге отец ребенка избил педиатра ради направления к аллергологу

В детской поликлинике Московского района Санкт-Петербурга врача-педиатра избил отец ребенка. Мужчина требовал от него при помощи кулаков направление к аллергологу. Об этом стало известно изданию 78.ru.

Пострадавшего медика доставили в больницу со множественными травмами. Он рассказал, что неадекватный родитель маленького пациента, будучи разъяренным, напал на него и ударил сначала с локтя в щеку, затем в бедро. Также он едва не сломал доктору руку и осыпал его угрозами убийства.

Примечательно, что отец ребенка версию врача отрицает. По его словам, все было абсолютно не так, как он утверждает. Мужчина заявил, что не трогал медика и что в принципе пришел в поликлинику, чтобы забрать карту. Педиатр на приеме назначил мальчику капли, но его родитель стал доказывать, что ему необходимо обратиться еще и к аллергологу. Однако направление доктор давать отказался. Он спрятал карту в стол и не захотел ее отдавать. Тогда петербуржцу пришел нагнуться через него, чтобы достать необходимую ему вещь, а уже через минуту сотрудник поликлиники выбежал из кабинета в коридор и стал кричать: «Мне дали по лицу, вы свидетели».

В обстоятельствах инцидента теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они определят, чья версия является правдивой.

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