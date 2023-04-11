22:01, 11 апреля 2023
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Успела рассказать врачам: 31-летний мужчина в Москве до смерти избил беременную женщину
Неоднократно судимый мужчина до смерти избил беременную женщину в Москве.
Фото: Freepik
В Москве 31-летний мужчина избил женщину, находящуюся на втором месяце беременности. Она скончалась на следующий день, но успела рассказать врачам об избиении со стороны знакомого.
О происшествии сообщил Telegram-канал 112.
Врачи забрали 34-летнюю женщину из квартиры на юге столицы. У беременной было такое количество травм, что она умерла.
Медики констатировали гематомы, переломы ребер и носа, ушибы внутренних органов.
Мужчина задержан – как выяснилось, ранее он был неоднократно судим за грабежи и разбой. В отношении него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее мы писали, как жительница Волгограда до смерти избила няню ребенка.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия КараеваТеги: