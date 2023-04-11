Успела рассказать врачам: 31-летний мужчина в Москве до смерти избил беременную женщину

В Москве 31-летний мужчина избил женщину, находящуюся на втором месяце беременности. Она скончалась на следующий день, но успела рассказать врачам об избиении со стороны знакомого.

О происшествии сообщил Telegram-канал 112.

Врачи забрали 34-летнюю женщину из квартиры на юге столицы. У беременной было такое количество травм, что она умерла.

Медики констатировали гематомы, переломы ребер и носа, ушибы внутренних органов.

Мужчина задержан – как выяснилось, ранее он был неоднократно судим за грабежи и разбой. В отношении него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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