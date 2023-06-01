В Петербурге отец пытался скинуть 5-летнего сына с 7 этажа из-за галлюцинаций

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбросить пятилетнего сына с балкона на седьмом этаже. Как рассказал россиянин в полиции, у него были видения, что кто-то рвался к нему в квартиру. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, инцидент произошел в Курортном районе города 31 мая. Прохожие заметили в одном из многоквартирных домов неадекватного гражданина. Он сильно кричал и грозился, что скинет своего ребенка на асфальт с высоты. Испугавшиеся на жизнь малыша очевидцы не стали проверять серьезность намерений россиянина, поэтому позвонили в экстренные службы.

Пока наряд был в пути, петербуржцы стали растягивать внизу одеяла, чтобы в случае чего ловить мальчика. Но это не потребовалось. Сотрудники правоохранительных органов приехали раньше, чем мужчина успел совершить непоправимое. Злоумышленника задержали, а пятилетнего ребенка передали матери. Она как раз вернулась домой в этот момент.

Россиянина доставили в участок и провели допрос. 34-летний отец признался полицейским, что у него были галлюцинации, что кто-то пытается проникнуть в его квартиру. Из-за этих показаний его могут отправить на медицинскую экспертизу.

Ранее стало известно о гибели маленького ребенка, оставленного родителями на три часа в раскаленной машине. Его мама с папой посещали церковь, пока их малыш умирал.