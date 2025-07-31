В Петербурге отец едва не убил ребенка, перекусив пуповину на домашних родах

В Петербурге домашние роды едва не закончились смертью младенца из-за желания родителей провести обряд. Отец пытался перекусить пуповину, но ритуал пошел не по плану, и малыш стал истекать кровью. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

По данным источника, молодая пара решила не ехать в роддом, а дождаться появления на свет ребенка дома. Дело в том, что в планах у родителей было совершение обряда. Они узнали, что перекусывание пуповины отцом якобы напрямую влияет на здоровье младенца. Однако они не рассчитывали, что после этого действа им придется останавливать кровотечение.

Новорожденного малыша смогли спасти приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи. Всех троих доставили в больницу. Уже в медицинском учреждении мама ребенка потребовала, чтобы ей отдали плаценту, она собиралась приготовить ее дома и съесть. Такой совет ей дали в Интернете.

Отмечается, что состояние малыша стабилизировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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