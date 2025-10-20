В Москве педофил познакомился с одинокой женщиной и подглядывал за ее дочерью с помощью игрушки

В Москве задержали педофила, который познакомился с одинокой женщиной и несколько лет растлевал ее дочь. Мужчина подглядывал за несовершеннолетней с помощью игрушки.

Подробности сообщает mk.ru.

Известно, что задержанному мужчине 45 лет, он работает энергетиком. Около 10 лет назад познакомился с женщиной, та в одиночку воспитывала 6-летнюю дочь.

Мужчина переехал к избраннице и стал проявлять интерес к девочке. Он подкарауливал девочку, трогал. Семья меняла жилье, а в какой-то момент мать подростка стала жить отдельно, девочку оставила с отчимом под предлогом близости жилья от школы. Домогательства участились, мужчина брал телефон и копировал из него фотографии девочки, переписки с мальчиками.

Однажды он поместил в игрушку скрытую камеру и наблюдал за ней, даже когда был не дома. Почти каждые три часа писал девочке и спрашивал, где она и с кем.

Из-за гиперопеки школьница сбежала из дома, ее поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Когда отчим изнасиловал падчерицу, та обратилась к психологу.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Он отрицает вину.

Ранее сообщалось, что охраннику музыкальной школы в Москве дали 12,5 лет колонии – он поцеловал 10-летнюю ученицу в губы.