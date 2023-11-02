В Петербурге охранник школы погиб, играя с пьяным другом в «ножички»

В Петербурге нашли мертвым охранника одной из школ на Благодатной улице. Мужчина погиб, играя с пьяным товарищем в «ножички». Об этом сообщает 78.ru.

Как стало известно, смерть сотрудника учебного заведения наступила в результате несчастного случая. Брошенный нож отскочил от стены и воткнулся ему в правую голень. Началось кровотечение, которое уже не удалось остановить. Россиянин скончался еще до прибытия скорой помощи. Ему был 41 год.

Тело мужчины было отправлено в морг, а все найденные в школе ножи изъяты криминалистами. Также сняты отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На данный момент идет расследование. Пока удалось выяснить, что оба приятеля уже были ранее судимы за нападения на полицейских, укрывательство преступников, незаконную передачу и сбыт оружия. Кроме того, это не весь их «послужной список».

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