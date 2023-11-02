Мужчина устроил дебош в магазине, бросился с ножом на покупателей и впал в кому

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина устроил дебош в магазине, ранил посетителя ножом и оказался сопротивление полицейским. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на группу «ВКонтакте».

По данным источника, инцидент произошел 1 ноября в городе Радужный. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в продуктовый магазин на территории торгового центра «Подсолнух» и начал громить полки со спиртными напитками. Он бросал бутылки со стеллажей, а после напал на покупателей. Очевидцы утверждают, что он успел ранить одного мужчину и себя.

«Осторожней, там у него нож. <…> Вроде бы порезал кого-то», — кричит очевидец.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что у дебошира разбит нос. Когда на место происшествия приехали полицейские, то увидели, как он сидел на полу, стучал ногами и рычал. Задержать мужчину смогли пятеро правоохранителей.

Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на собеседника, хулигана отправили в ПНД. Медики сообщили, что мужчина впал в кому. Есть подозрение, что это могло произойти из-за запрещенных веществ.

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