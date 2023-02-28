В Петербурге охрана продуктового магазина избила ребенка-диабетика из-за куска пиццы

В Санкт-Петербурге 14-летний мальчик попал в больницу после посещения продуктивного магазина на Лиговском. Охранники, посчитав, что подросток хочет совершить кражу, нанесли ему несколько сильных ударов. Об этом сообщает издание 78.ru.

Происходящее засняли очевидцы на камеру. На видео видно, как двое мужчин буквально вытаскивают ребенка из магазина и кричат на него. При этом свидетели возмущались, что на школьника напали не за что.

«Что вы делаете с ребёнком из-за куска пиццы!» - кричала одна из покупательниц в ролике.

После «встречи» с охранниками подростка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Он рассказал, что сотрудники магазина подумали, что он собирается украсть пиццу, поэтому напали на него. По его утверждению, один из мужчин сильно его душил, в то время как другой наносил по нему сильные удары. В итоге 14-летний мальчик получил ушибы гортани и мягких тканей лица.

Как сообщило издание, мама ребенка намерена обращаться в полицию, чтобы добиться справедливости. Она убеждена, что ее сын не собирался совершать кражу, поэтому пострадал, будучи невиновным. На данный момент проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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