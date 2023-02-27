Московский дворник чуть не ослепил женщину химическим реагентом

Неприятный инцидент произошёл на одной из улиц столицы, где уроженец Узбекистана, работающий уличным дворником, внезапно вышел из себя и начал кидаться в людей реагентом для снега.

Предшествовало этому просьба семейный пары, которая выходила из супермаркета, неподалёку от которого трудился мужчина.

Увидев, что дворник слишком сильно разбрасывает совком химические реагенты, женщина попросила его быть аккуратнее, на что и получила горсть песка в лицо.

Придя домой, россиянка поняла, что начинает терять зрение. После обращения в больницу стало ясно – это ожог роговицы глаза.

Супруг пострадавшей немедленно обратился в полицию.

Дворника нашли. В отношении него ведётся проверка, - сообщает KP.ru.