В карандаше, из-за которого госпитализировали школьников в Северной Осетии, были спрятаны капсулы с лекарством

Госпитализация детей в школе села Чермен в Северной Осетии произошла из-за спрятанного в карандаше лекарства. Его принесла в учебное заведение одна из школьниц – пятикласснице показалось, что средство «вкусно пахнет».

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, из школы госпитализировали четырех девочек 11 лет. Они в состоянии средней тяжести – несовершеннолетних поместили в отделение кардиологии.

По информации источника, другая школьница, которая не попала в больницу, пронесла в школу капсулы с лекарством, которое нашла дома. Ей показалось, что у него приятный запах. На уроке математики девочкам стало плохо от средства.

Ранее мы писали об этом происшествии.