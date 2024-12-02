Опубликовано 02 декабря 2024, 18:021 мин.
В карандаше, из-за которого госпитализировали школьников в Северной Осетии, были спрятаны капсулы с лекарством
Госпитализация детей в Чермене произошла из-за спрятанного в карандаше лекарства.
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Госпитализация детей в школе села Чермен в Северной Осетии произошла из-за спрятанного в карандаше лекарства. Его принесла в учебное заведение одна из школьниц – пятикласснице показалось, что средство «вкусно пахнет».
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его информации, из школы госпитализировали четырех девочек 11 лет. Они в состоянии средней тяжести – несовершеннолетних поместили в отделение кардиологии.
По информации источника, другая школьница, которая не попала в больницу, пронесла в школу капсулы с лекарством, которое нашла дома. Ей показалось, что у него приятный запах. На уроке математики девочкам стало плохо от средства.
Ранее мы писали об этом происшествии.