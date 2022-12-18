В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по подросткам

В Санкт-Петербурге случилась потасовка между подростками и мужчиной. В ходе скандала был открыт огонь из пистолета.

По предварительным данным, один человек из группы подростков достал перцовый баллончик и применил в отношении мужчины. Тот, в свою очередь, начал разъяренно стрелять в толпу.

На данный момент неизвестно, были ли пострадавшие, и на фоне чего разгорелся конфликт. Ведется выяснение обстоятельств.

Ранее мы писали, что поход мужчины в туалет окончился для него смертью в пасти тигра.