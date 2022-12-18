14:34, 18 декабря 2022
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В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по подросткам
В Санкт-Петербурге случилась потасовка между подростками и мужчиной. В ходе скандала был открыт огонь из пистолета.
По предварительным данным, один человек из группы подростков достал перцовый баллончик и применил в отношении мужчины. Тот, в свою очередь, начал разъяренно стрелять в толпу.
На данный момент неизвестно, были ли пострадавшие, и на фоне чего разгорелся конфликт. Ведется выяснение обстоятельств.
Ранее мы писали, что поход мужчины в туалет окончился для него смертью в пасти тигра.
Источник фото:freepik
Источник:Невские новости
Автор:Галина СьюТеги: