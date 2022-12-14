Поход мужчины в туалет окончился для него смертью в пасти тигра

В Индии мужчину убил тигр, когда он сидел в туалете. Кроме него хищник ранил еще двоих человек.

Инцидент произошел в деревне вблизи индийского города Сеони, которая находится в буферной зоне тигрового заповедника Пенч. 55-летнему Чунилале Патлу приспичило по нужде, и он отправила в туалет, расположенный неподалеку. В тот момент на него напал тигр. Хищник съел его, после чего устроил засаду в поле и ранил еще двоих жителей. Правда, им повезло немного больше. Им удалось выжить. Пострадавших с сильными травмами отправили в окружную больницу.

После произошедшего местные деревенские жители начали протесты. Они обвинили чиновников в том, что они ничего не предпринимают, чтобы защитить людей от хищных животных. Митинг дошел до того, что индийцы вооружились палками и железными прутьями и напали на ветеринара заповедника Акхилеша Мишру. Также были разгромлены несколько машин государственных деятелей.

Тигр, убивший индийца, до сих пор находится на свободе. Когда полиция прибыла на место происшествия, местные жители рассказали, что хищник прячется где-то вблизи населенного пункта.

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