Хирург Александр Вдовин пожаловался на боли в коленях после операции у Хайдарова

Хирург Александр Вдовин пожаловался на боли в коленях после операции у Тимура Хайдарова. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В 2017 году Александр сделал операцию по увеличению ягодиц у коллеги Тимура Хайдарова. Результат вмешательства не обрадовал Вдовина. По словам врача, он испытывал проблемы со здоровьем на протяжении 6 лет. Кроме того, хирург заявил, что его ягодицы начали гнить. Александр хотел уладить ситуацию мирным путем и договориться с Тимуром о компенсации. Однако Хайдарова не устроил этот вариант. Теперь коллеги готовятся к судебному разбирательству.

Вдовин удалил импланты и сдал их на экспертизу. Результаты показали, что они не имеют маркировки. На данный момент Александр проходит реабилитацию и по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем. По словам хирурга, ему сложно ходить из-за болей в коленях.

«Получил результаты анализов крови. Все показатели с тревожным значением выше нормы. Скорее всего, придется лечь в стационар», — пожаловался Вдовин.

По словам лечащего врача Александра, его состояние «оставляет желать лучшего».

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