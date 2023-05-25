В Петербурге нашли тело мужчины с ножом в груди на газоне возле дома

В Санкт-Петербурге 24 мая был обнаружен труп мужчины с ножом груди. Тело находилось на проспекте Солидарности. Там неподалеку располагалась квартира убитого. Подробности произошедшего узнало издание Фонтанка.

Как стало известно, полицию вызвали местные жители, когда увидели мертвого человека. 39-летний петербуржец лежал изрезанный на газоне возле собственного дома. Правоохранители, разбираясь в деле, практически сразу определили, кто может быть причастен к преступлению и задержали подозреваемого по горячим следам.

По предварительной информации, 37-летний мужчина поссорился со своим соседом и в ходе конфликта схватился за нож. Он не смог справиться с агрессией, поэтому нанес несколько ударов лезвием по груди россиянина. От полученных ранений жертва нападения скончалась на месте. Избавиться же от трупа предполагаемый преступник не стал и оставил его просто на газоне, а сам ушел.

На данный момент все обстоятельства произошедшего еще выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что подозреваемый уже ранее был судим. Ему назначали наказание за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он отсидел восемь лет в тюрьме.

Ранее в Санкт-Петербурге мать 10-летней девочки сообщила о попытке изнасилования ее дочери в кустах незнакомцем.