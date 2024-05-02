В Петербурге нашли мертвым восьмимесячного ребенка

В Санкт-Петербурге внезапно скончался восьмимесячный ребенок. Малыш умер после того, как мать покормила его ночью. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, младенцу стало плохо после того, как родительница дала ему еды. При этом не уточняется, было это грудное молоко или смесь. Сначала у мальчика начались колики, после чего появились тошнота и рвота. Предварительно, этими массами он и захлебнулся.

Мать-одиночка ребенка попыталась спасти его. Но несмотря на медицинское образование, у нее ничего не вышло. После смерти малыша женщина вызвала полицию, и на место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело мальчика было направлено в морг для установления причины его кончины. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Омске осудили 16-летнюю экс-воспитательницу детдома за истязание детей. На протяжении нескольких месяцев девушка избивала несовершеннолетних и угрожала им пневматическим оружием.