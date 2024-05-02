В Омске вынесен приговор 16-летней воспитательнице детдома, истязавшей несовершеннолетних

В Омске 16-летнюю экс-воспитательницу детского дома приговорили к двум годам колонии за истязание несовершеннолетних. Девушка издевалась над детьми и наносила им побои. Об этом сообщает ТАСС.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова рассказала, что бывшая сотрудница детдома была признана виновной. За свои действия она была лишена свободы на два года.

По данным источника, с августа по октябрь 2023 года девушка избивала детей, а также угрожала им. Одну из девочек она заставила мыть туалеты. Отказаться подросток не могла, так как могла получить травмы. Кроме того, сообщалось, что обвиняемая иногда использовала пневматическое оружие, чтобы запугивать подопечных. Известно о четырех детях, которые пострадали от ее действий.

К слову, как стало известно, до этого девушка уже была судима. Ее привлекали к уголовной ответственности за кражу банковской карты.

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