В Петербурге народную артистку России обманули почти на 5 млн рублей

Народная артистка России, профессор кафедры сольного пения, лауреат всесоюзных и международных конкурсов стала жертвой телефонных мошенников. Пожилая женщина поверила злоумышленникам и отдала им 4,8 миллиона рублей.

По данным издания «Фонтанка», артистке позвонил неизвестный, представился специалистом Центра общественных связей ФСБ и сообщил, что ее деньги находятся в опасности, поэтому необходимо срочно перевести их на безопасный счет в другом банке. 80-летняя народная артистка, имя которой не называется, поверила незнакомцу, обналичила деньги и передала «на сохранение» светловолосой даме 3,6 млн рублей. Через несколько дней пенсионерка встретилась с этой женщиной у Измайловского сада и передала ей еще 1,2 млн рублей.

После этого мошенники перестали выходить на связь, и артистка обратилась в полицию.

Ранее мы писали, что отец оперной певицы Большого театра Анастасии Бибичевой стал жертвой телефонных мошенников. 86-летний Юрий Баранов передал злоумышленникам 7 миллионов рублей, поверив, что дочь стала виновницей серьезной автомобильной аварии.