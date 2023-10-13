Отец оперной певицы отдал мошенникам 7 млн рублей за спасение дочери

Отец оперной певицы Большого театра Анастасии Бибичевой стал жертвой телефонных мошенников. 86-летний Юрий Баранов передал злоумышленникам 7 миллионов рублей, поверив, что дочь стала виновницей серьезной автомобильной аварии.

По данным Telegram-канала Baza, сначала пожилому мужчине позвонил неизвестный и представился следователем СК. Он рассказал, что его дочь стала виновницей ДТП с тяжелыми последствиями и предложил за 2 миллиона рублей уладить этот вопрос.

Пенсионер быстро собрал деньги и передал их курьеру. После этого раздался еще один звонок, в ходе которого следователь сообщил, что Анастасия Бибичева находится в тяжёлом состоянии. За экстренную операцию мужчину попросили заплатить еще 2,5 миллиона рублей, что он незамедлительно сделал.

На этом мошенники не остановились и вновь позвонили доверчивому пенсионеру. На этот раз он передал им с курьером 20 тысяч евро. И только после этого пенсионер догадался позвонить дочери и спросить о ее самочувствии.

Мужчина обратился в полицию и сообщил приметы курьеров, которые приезжали за деньгами. По некоторым данным, правоохранителям удалось опросить одного из них – он рассказал, что просто передал посылку анонимному заказчику. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мы писали, что вдова лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталья стала жертвой телефонных мошенников. Женщина отдала злоумышленникам, которые представились сотрудниками Центробанка, 77 тысяч рублей.