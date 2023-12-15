В Петербурге на станции метро обнаружили девочку-мигрантку без верхней одежды

В Санкт-Петербурге на станции метро «Нарвская» найдена восьмилетняя девочка без верхней одежды. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, замерзшего ребенка заметил прохожий утром 15 декабря. Несовершеннолетняя была молчалива, не ориентировалась в пространстве и в целом вела себя странно. Мужчина передал девочку сотрудникам службы безопасности, после чего на место вызвали скорую и полицейских. Госпитализация ей не понадобилась.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что девочка живет с матерью на улице Метростроевцев, в нескольких кварталах от «Нарвской». Ее мать, мигрантка из Узбекистана, обнаружила пропажу дочери, когда проснулась. Уточняется, что девочка, родившаяся с нарушениями двигательного аппарата и проблемами в развитии, смогла открыть дверь и уйти, не взяв верхнюю одежду.

В отношении родительницы был составлен протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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