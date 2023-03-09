В Петербурге на двухлетнего мальчика упала клетка с попугаем: ребенок в тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге ребенок попал в больницу после того, как ему на голову упала клетка с попугаем. Двухлетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Об этом пишет издание Фонтанка.

Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга. 36-летняя мать мальчика рассказала, что они были в гостях. Пока женщины отвлеклись, ребенок засмотрелся на птицу, потянулся к ней и опрокинул на себя тяжелую металлическую клетку.

Родители пострадавшего, являющиеся нелегальными мигрантами из Узбекистана, несколько часов не решались вызвать скорую помощь. Когда мальчика доставили в больницу, то медики диагностировали у него серьезные травмы головы и гематомы на теле.

По данным издания, у ребенка полная семья, а родители ранее не попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, как в Якутске женщина оставила свою дочь няне и не забирала ее до приезда полиции. Мать решила нанять няню для своей двухлетней дочери, чтобы та посидела с ней несколько часов, но в итоге родительница не забирала ребенка два дня.

Няня сообщила, что мать девочки нашла ее по объявлению, оставила ребенка и обещала забрать вечером, но так и не приехала. В какой-то момент пришлось даже попросить у соседей памперсы. По словам няни, мать писала ей, что скоро приедет, но этого так и не произошло. Кто-то из неравнодушных соседей сообщил в полицию об инциденте. Правоохранительные органы отреагировали моментально. Также к разбирательству присоединилось подразделение по делам несовершеннолетних.