В московской квартире нашли скелет пенсионерки на кровати

В квартире одного из домов в Москве на Центросоюзном проспекте нашли скелет пенсионерки на кровати. Останки пролежали в помещении более трех лет.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Находку обнаружили 8 ноября. Кости скелета не имели повреждений, отсутствовали некоторые зубы на нижней челюсти. Умершая – хозяйка квартиры 1939 года рождения.

По информации источника, одежда частично истлела.

По факту смерти женщины начата проверка, ее останки направили в морг.

Ранее сообщалось, что в другой московской квартире обнаружили скелет мужчины 1943 года рождения. Останки пролежали в жилище более полугода. Мужчину нашли, когда вскрыли дверь. Для выяснения причины смерти останки отправили на экспертизу.