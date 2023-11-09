16:38, 09 ноября 2023
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В московской квартире нашли скелет пенсионерки на кровати
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В квартире одного из домов в Москве на Центросоюзном проспекте нашли скелет пенсионерки на кровати. Останки пролежали в помещении более трех лет.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
Находку обнаружили 8 ноября. Кости скелета не имели повреждений, отсутствовали некоторые зубы на нижней челюсти. Умершая – хозяйка квартиры 1939 года рождения.
По информации источника, одежда частично истлела.
По факту смерти женщины начата проверка, ее останки направили в морг.
Ранее сообщалось, что в другой московской квартире обнаружили скелет мужчины 1943 года рождения. Останки пролежали в жилище более полугода. Мужчину нашли, когда вскрыли дверь. Для выяснения причины смерти останки отправили на экспертизу.