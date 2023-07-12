В Петербурге на АЗС полуголый молодой мужчина избил сделавших ему замечание пенсионеров

В Санкт-Петербурге на АЗС полуголый молодой мужчина избил сделавших ему замечание пенсионеров. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, на заправке одновременно появились компания молодых людей и авто пенсионеров. Пожилой водитель сделал замечание одному из парней, чем очень разгневал его. Сперва мужчина ударил пенсионера, а затем, увидев, как его спутница, достала телефон, набросился и на нее. По кадрам, появившимся в Сети заметно, что молодой человек повалил на землю женщину и замахнулся. К счастью, в этот момент к ней на помощь пришел оправившийся от удара пенсионер.

Как сообщает Фонтанка, на данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ведут поиски злоумышленника.

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