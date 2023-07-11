В Новосибирске обнаженная женщина избила на балконе сковородой 40-летнего сожителя

В Новосибирске обнаженная женщина избила на балконе сковородой своего 40-летнего ухажера. Об этом сообщает портал NGS.ru.

По данным источника, драка на балконе развернулась на глазах у прохожих и попала на видео. Участники конфликта находились в тот момент без одежды. По кадрам, появившимся в Telegram-канале «ACT-54 Black», заметно что 46-летняя женщина неоднократно нанесла удары сковородой по своему ухажеру.

В беседе с журналистами местная жительница заявила, что избила мужчину из-за причиненной обиды. Когда она заметила, что потерпевший лежит весь в крови, то решила вызвать ему скорую помощь. Однако сожитель отказался от врачебной консультации.

«Обижает меня безумно. Я-то спокойная, сразу напьюсь и спать, а у него крышу рвет», — пояснила жительница Новосибирска.

Как сообщают соседи, сожители часто устраивают ссоры.

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