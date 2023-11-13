В Петербурге мужчине проломили череп во время прогулки с собакой

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга получил тяжелую травму головы во время вечерней прогулки с собакой. На мужчину напал прохожий, которому не понравилось, что мужчина выгуливает питомца на местном пустыре.

Как пишет Фонтанка, 57-летний мужчина шел со своим псом по тропинке на территорию посёлка Тельмана и недалеко от заправки на Заводском проспекте встретился с прохожим, который высказал ему претензии из-за выгула питомца.

По словам пострадавшего, незнакомец высокого роста внезапно ударил его ногой по голове и скрылся в неизвестном направлении.

В итоге пожилого мужчину увезли в Александровскую больницу с переломами основания черепа, скулы, носа и челюсти. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, нападавшего ищут.

Ранее мы писали, что в городе Углегорск на Сахалине стая бродячих собак напала на семилетнего мальчика. Медики диагностировали у школьника рваную рану ноги, он также получил психологическую травму и боится выходить из дома после произошедшего.