На Сахалине агрессивная стая бродячих собак набросилась на семилетнего мальчика

В городе Углегорск на Сахалине стая бродячих собак напала на семилетнего мальчика. Медики диагностировали у школьника рваную рану ноги, он также получил психологическую травму и боится выходить из дома после произошедшего.

Как сообщили Telegram-каналу «ЧП Сахалин» местные жители, в районе, где произошло нападение животных, обитают около десятка крупных беспризорных собак. Горожане вынуждены были обратиться в службу отлова.

В настоящее время состояние укушенного мальчика удовлетворительное, он минимум полгода не сможет заниматься спортом.

Ранее мы писали, что крупная собака забежала в автобус на хуторе Старая Станица в Ростовской области и выгнала пассажиров с водителем. Решить ситуацию удалось только спустя два часа. Когда агрессивную собаку поймали, ее поместили в клетку на время поисков владельца.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге собака укусила 42-летнего мужчину за половой орган. Ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.