В Петербурге мужчина забыл почистить измельчитель для табака и попал под статью

В Санкт-Петербурге задержали жителя по подозрению в контрабанде наркотиков из-за пыли в измельчителе для табака. Мужчина вернулся из Таиланда транзитом через Дубай. Об этом сообщается на сайте Фонтанка со ссылкой на пресс-службу СЗТУ.

В аэропорту он прошел через «зеленый» коридор, и заявил, что не перевозит ничего запрещенного. Но при проверке багажа обнаружился подозрительный предмет в сумке. Это был металлический гриндер, в котором находились остатки растительного наркотика. Экспертиза подтвердила происхождение пыли из гриндера. Со стенок соскребли 0,42 грамма.

«В действиях гражданина усматривается преступление, предусмотренное частью 1-й статьи 229.1 УК РФ», — отметили в пресс-службе СЗТУ.

Ранее мы писали о том, что пришедший на день рождения гость зарезал именинника и еще одну женщину. По данным источника, торжество было не у обвиняемого, а у его 43-летнего друга. Он собрал у себя компанию, чтобы отметить этот праздник, но в какой-то момент произошли ужасные события.

Отмечается, что неизвестно, по какой причине произошли убийства. Но один из мужчин разозлился, схватил нож и напал на женщину. Он ударил ее орудием, а потом напал и на именинника. Женщина умерла на месте, а виновника торжества пытались спасти, но не вышло.