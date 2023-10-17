Раскрыты детали смерти 10-месячной малышки в больнице на Кубани

Появились новые подробности смерти 10-месячной девочки в одной из больниц на Кубани. Оказалось, что препарат, который ей ввела медсестра, предназначался для усыпления животных. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, медработница перепутала растворы по ошибке, когда промывала катетер ребенка, находящегося в реанимации. Тот препарат, что привел к смерти малышки, обычно используют для наркоза. Он угнетает дыхательный центр, и дыхание человека останавливается. В открытом доступе его купить невозможно. Он есть только в больницах, так как оказывает сильное наркотическое действием.

Врач-реаниматолог руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук также отметил, что перепутать данный препарат с другим невозможно, так как они различаются по структуре. Однако другое дело, когда он уже разведен.

«Возможно, один шприц поставили в аппарат для дозированного ведения препарата, а второй – оставили на столике. Не исключено, что, когда медсестра промывала катетер, взяла не тот шприц», - предположил специалист.

По мнению эксперта, ребенка еще можно было спасти, но врачи вовремя не заметили ошибку, поэтому все привело к печальным последствиям.

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