В Петербурге мужчина выкинул мать из окна четвертого этажа в День святого Валентина

Вчера, 14 февраля, во многих странах отмечался праздник, посвященный всем влюбленным – День святого Валентина. Но не для всех торжество прошло с цветами и конфетами. В Санкт-Петербурге для одной из жительниц оно обернулось реанимацией.

По информации РЕН ТВ, 56-летнюю женщину выкинул из окна четвертого этажа собственный сын 14 февраля. После падения ей удалось выжить, но она получила многочисленные травмы. Пострадавшую доставили в реанимацию, и сейчас медики сражаются за ее жизнь. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

Отмечается, что 36-летний мужчина, совершивший преступление, был сильно пьян. Он заявил, что решил выбросить мать из окна из-за ссоры. Также удалось узнать, что сын пострадавшей был неоднократно судим и наблюдался у врача-психиатра.

Ранее в Уфе отец жестоко зарезал собственных сыновей во время бытовой ссоры, а после убил и себя. Его супруга с дочерью в этот момент находились не в квартире, поэтому им удалось спастись. О случившемся удалось узнать благодаря соседям, которые пожаловались в полицию на крики. Когда правоохранители приехали на вызов, то обнаружили три трупа.