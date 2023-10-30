Годовалый мальчик добрался до недопитой бутылки пива и попал в больницу

В Санкт-Петербурге медики продолжают оказывать помощь годовалому мальчику, который попал в больницу после отравления этанолом. Ребенок добрался до недопитой бутылки пива, оставленной отцом, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Малыш отравился опасным веществом в поселке Торики в Красносельском районе города. Мать годовалого мальчика попросила мужчину, который приходится крестным отцом ребенку, проследить за ним. В это время биологический отец несовершеннолетнего спал. Через какое-то время женщина заметила, что сын находится в странном состоянии — вялом и подавленном. По пути в больницу мальчик потерял сознание.

Позже стало известно, что ребенок выпил немного пива из бутылки, которую оставил на кухне его отец. У несовершеннолетнего пациента диагностировали отравление этанолом. Сейчас мальчик находится в реанимации.

Ранее в Ленинградской области новорожденная девочка упала с пеленального стола на кафельный пол. В результате случившегося ребенок получил серьезные травмы.