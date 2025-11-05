В Петербурге мужчина поджег двери квартиры, где была бывшая жена и двое детей

В Санкт-Петербурге мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поджег двери квартиры, в которой находились его бывшая супруга и двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

Инцидент произошел на проспекте Науки в Калининском районе города. Сообщение о возгорании входной двери поступило во вторник, 4 ноября. На место выехали экстренные службы и полиция.

«Во дворе дома по вышеуказанному адресу по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления полицейскими задержан ранее судимый 43-летний житель Пермского края, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в ГУМВД.

Позже 27-летняя хозяйка квартиры рассказала, что поджог совершил ее бывший муж. По ее словам, он знал, что на момент злодеяния внутри находились двое детей возрастом трех и девяти лет.

В отношении предполагаемого поджигателя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Дети не пострадали. После осмотра медиками, их отправили лечиться домой.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге 59-летний нетрезвый покупатель ударил ножом в голову кассира.