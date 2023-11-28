У подростка случился приступ астмы: супружеская пара избила девочку с собакой

Несовершеннолетняя петербурженка попал в больницу с многочисленными травмами. Девочку избила супружеская пара, а конфликт между сторонами произошел из-за домашних питомцев, передает 78.ru.

Пострадавшая 16-летняя школьница, оказавшись в больнице, рассказала о случившемся. По словам девочки, она выгуливала своего питбуля рядом с домом в Красносельском районе. В какой-то момент на ее питомца напала собака неизвестных, а после появились и они сами. Сначала супружеская пара избивала пса несовершеннолетней. Затем хозяйка агрессивного животного переключилась на саму школьницу.

В итоге у пострадавшей девочки случился приступ астмы. Кроме того, у нее в больнице зафиксировали черепно-мозговую травму, укушенную рану левой кисти и ушиб передней брюшной стенки. Сейчас школьница по-прежнему находится в медучреждении.

Ранее в Екатеринбурге беременную женщину избили в трамвае. После нападения россиянку экстренно доставили в больницу.