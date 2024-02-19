В Петербурге мужчина год систематически насиловал 10-летнюю дочь сожительницы

В Санкт-Петербурге мужчина на протяжении года систематически насиловал десятилетнюю дочь своей сожительницы. Пи этом мама девочки все это время не обращалась в полицию. Об этом сообщает 78.ru.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов узнали, что 30-летний россиянин регулярно совершал действия сексуального характера в отношении ребенка возлюбленной. Происходило это в квартире на Заневском проспекте.

После полученных данных девочку изъяли из семьи и поместили в Центр социальной помощи семье и детям, а подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

Пока остальная информация о преступлении неизвестна. Выяснение всех обстоятельств продолжается. Отметим, что на данный момент неясно, мать школьницы не знала об изнасилованиях или просто не говорила о них полиции.

Ранее в Москве отец шесть лет насиловал дочь и снимал на камеру. На момент, когда мужчина начал домогаться девочки, ей не было и 14 лет. Возбуждено уголовное дело.