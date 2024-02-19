Девочка рассказала знакомой: в Москве отец шесть лет насиловал дочь и снимал на камеру

В Москве задержали отца, который на протяжении шести лет систематически совершал изнасилования дочери. В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Подробности сообщила пресс-служба Главного Следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям, включая изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет, а также изготовление порнографических материалов.

Следствием установлено, что мужчина совершал преступления с июня 2018 по январь 2024 года. Это случалось в квартире на улице Бирюлевской в Москве и частном доме в Подмосковье. Подозреваемый снимал все действия на фото и видео.

О преступлениях стало известно, когда девочка рассказала все знакомой. Та обратилась в полицию.

Мужчину задержали. Впереди суд по избранию меры пресечения: следствие намерено ходатайствовать о заключении в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области арестован мужчина, который надругался над дочерью знакомых после застолья. При этом родители ребенка даже не проснулись.