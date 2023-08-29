В Петербурге мужчина бегал без трусов перед детьми, показывая половой орган

В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, обнажавшегося на детской площадке. Жалобы на него поступили от родителей, гулявших неподалеку. Они сообщили, что россиянин бегал без трусов и показывал половой орган. Об этом стало известно Фонтанке.

По информации источника, голого петербуржца заметили у дома на Народной улице 28 августа. Около четырех часов дня он появился на детской площадке и стал перед несовершеннолетними демонстрировать свои гениталии. Тогда находившиеся там взрослые стали звонить в полицию, чтобы сотрудники привлекли мужчину к ответственности.

В итоге прибывшие на место правоохранители задержали россиянина и доставили его в отделение. Там был составлен протокол о мелком хулиганстве. На данный момент по факту произошедшего уголовное дело еще не было возбуждено.

Ранее в Москве, районе Бутово, две козы и козел ворвались в детский логопедический центр и начали спариваться прямо на глазах у сотрудников и посетительницы. Работники учреждения попытались сразу же прогнать животных, но они были не намерены уходить. Удалось только задержать их в предбаннике, где они и продолжили размножаться.