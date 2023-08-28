В Москве козы ворвались в детский центр и начали спариваться на видео

В Москве, районе Бутово, две козы и козел ворвались в детский логопедический центр и начали совокупляться. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации источника, животные забежали в предбанник учреждения и сразу же приступили к спариванию, перепугав сотрудников. Посетительница, заметившая коз, сразу же поспешила убежать, а работники центра стали пытаться прогнать их. Однако они уходить никак не хотели. Отмечается, что скот пытался проникнуть внутрь помещения, но им помешала вовремя закрытая дверь.

На данный момент нет никакой информации, чьи эти козы и откуда они пришли. По предварительным данным, никто из сотрудников и посетителей от спаривания животных не пострадал.

Ранее в Ленобласти собака укусила за лицо десятилетнюю девочку во время игр. Питомец вцепился в несовершеннолетнюю, из-за чего она получила травмы. Ребенка доставили после произошедшего в больницу в состоянии средней тяжести. У пациентки диагностировали множественные раны от укусов.