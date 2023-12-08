В Петербурге муж из ревности напал на любовника жены и ударил его ножом в глаз

В Санкт-Петербурге ревнивый мужчина напал на любовника своей жены и ударил его ножом в глаз. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, о конфликте двух россиян стало известно благодаря дочери зачинщика ссоры. Она обратилась в полицию и рассказала, что ее отец угрожает приятелю ее матери. Но оказалось, что это был не просто знакомый, а мужчина, с которым ее родительница изменяла мужу.

Узнав о предательстве, супруг женщины стал выяснять отношения с соперником, но разговор сразу не заладился. Тогда он вонзил нож ему в глаз.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего и доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшего же положили в больницу. На данный момент он в состоянии средней тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирске мужчина взял в заложницы чиновницу из-за неэффективного лечения. До этого он неоднократно жаловался на работу областного Минздрава и медиков.