В Новосибирске мужчина взял в заложницы чиновницу из-за неэффективного лечения

В Новосибирске 43-летний мужчина ворвался в здание правительства области и взял в заложники помощницу сенатора. Ранее он неоднократно жаловался на работу областного Минздрава и медиков, которые более года не могут поставить ему диагноз.

По данным Telegram-канала Baza, нападавший с порога стал угрожать чиновнице шилом и затащил ее в кабинет, забаррикадировал двери и пообещал взорвать бомбу, если кто-то попытается ему помешать.

При этом женщина сразу узнала преступника, так как год назад мужчина приходил к ней на прием и жаловался, что у него немеют руки и лицо, а врачи не могут назначить необходимый курс лечения.

Потерпевшую нападавший отпустил через сорок минут, все это время с ним вели переговоры, а после задержали. В отделении он объяснил, что страдает от психического заболевания и просто хочет поскорее выздороветь.

Ранее мы писали, что в Кургане 24-летний местный житель накинулся с ножом на сотрудников Росгвардии.