В Петербурге мошенники выманили у работника Мариинского театра почти полмиллиона рублей

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у работника Мариинского театра почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, на днях 74-летний местный житель обратился за помощью к правоохранительным органам. Выяснилось, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился специалистом по экономической безопасности. После этого мошенник передал трубку «сотруднику банка», который сообщил, что средства мужчины находятся под угрозой и могут попасть в руки злоумышленников.

Пожилого мужчину убедили снять 485 тысяч рублей и перевести их на «специальный закрытый счет» на время проведения расследования. После этого сотрудник театра догадался, что стал жертвой мошенников.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

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