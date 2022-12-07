В Петербурге мигрантка похитила из реанимации тяжело больного малыша

В Санкт-Петербурге мигрантка забрала из реанимации тяжело больного мальчика без разрешения врачей. Женщина сбежала с ребенком в соседний регион.

О пропаже четырехмесячного пациента в полицию сообщила больница. По информации врачей, 3 декабря 37-летняя гражданка Узбекистана доставила сына в тяжелом состоянии.

У ребенка были все признаки гриппа. Малыша поместили в реанимацию. 5 декабря женщина забрала ребенка.

Известно, что родительница находилась в центре для женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Однако после кражи ребенка она поехала не туда, а в соседний регион.

Ее нашли в деревне Порошкино. Мальчика снова поместили в больницу, а мать будет иметь дело с полицией.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант из Киргизии совращал 11-летнюю девочку в переписке.